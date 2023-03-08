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Зарема Салихова: «Промес пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки практически в каждом матче»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова руководителя судейского комитета РФС Павла Каманцева об ошибках судьи Виталия Мешкова.

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! При чем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость? Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть ли такая опция касательно судей? Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Ранее в интервью «СЭ» Каманцев сравнил ошибки Мешкова в матче 18-го тура РПЛ «Спартака» с «Уралом» (2:2) с промахами нападающего красно-белых Квинси Промеса с пенальти.

После 18 туров «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-o-slovakh-kamanceva-promes-penalti-ne-zabivaet-redko-a-u-meshkova-oshibki-prakticheski-v-kazhdom-matche-233745/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Зарема Салихова
Павел Каманцев
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