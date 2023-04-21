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Салихова отреагировала на высказывание Аленичева о матче «Спартак» — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на высказывание экс-главного тренера московской команды Дмитрия Аленичева о том, что в дерби «Спартака» и «Динамо» (3:3) команды показали «дворовый футбол».

«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались. Самое простое — обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трех для убедительности, и на них спустить всех собак. Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может, сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Аленичев заявил, что матч «Спартак» — «Динамо» был похож на шоу, а неточные действия игроков — на ошибки детей 7-10 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-o-slovakh-alenicheva-divu-daeshsya-kak-eto-byvshie-vsyo-znayut-kakuyu-taktiku-izbrat-i-kogo-stavit-v-sostav-245042/
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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