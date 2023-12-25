Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, есть ли у нее желание вернуться в футбол.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

3 мая 2021 года Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета, так как была не согласна с назначением Руя Витории на пост главного тренера команды и трансферными целями красно-белых. Ее супруг покинул московский клуб в 2022 году. Он управлял «Спартаком» 18 лет.