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Сегодня, 12:49

Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, есть ли у нее желание вернуться в футбол.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

3 мая 2021 года Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета, так как была не согласна с назначением Руя Витории на пост главного тренера команды и трансферными целями красно-белых. Ее супруг покинул московский клуб в 2022 году. Он управлял «Спартаком» 18 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-za-dva-goda-v-spartake-ya-vyigrala-vsyo-chto-bylo-vozmozhno-na-tot-moment-318681/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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