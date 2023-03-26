0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:43

Салихова — Федотову: «Когда «Спартаку» не засчитывали голы, другие клубы называли нытиками. Что теперь не так?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Ранее Федотов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему только члены совета директоров «Спартака» проводили встречу с главой РФС Александром Дюковым.

«Когда Тедеско заваливали карточками и дисквалификациями, команде ставили левые пенальти и не засчитывали голы, потом также отнимали очки у «Спартака» при Ваноли, другие клубы хихикали и называли нытиками. Что теперь не так с лицом? В сочинском «Колизее» было комфортнее с судейством, чем в ЦСКА? Можно еще стать тренером сборной, тогда клубной команде преференции по пенальти обеспечены. Насколько встречи судей с клубами влияют на качество судейства? Возможно, эффективнее было бы делать это открыто: судьи, ЭСК, тренеры и футболисты, грамотные журналисты. Болельщикам хочется знать и понимать, как принимаются те или иные решения», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По итогам 20 туров красно-белые занимаю 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-fedotovu-kogda-spartaku-stavili-levye-penalti-drugie-kluby-khikhikali-i-nazyvali-nytikami-238410/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
24
21
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов о работе арбитров: «Судить уже некому. То, что нужно что-то улучшать, читается между строк»

Агент Мирзова: «Пока не общались с «Химками» о новом контракте»