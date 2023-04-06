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Салихова ответила пословицей на то, что «Спартак» не поздравил Федуна с днем рождения в социальных сетях

Алина Савинова
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что красно-белые не поздравили ее супруга с днем рождения в социальных сетях.

«Клуб не поздравил Федуна с днем рождения? «Спартак» как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской «Лукойла», некто Матушкин и прочие. Есть такая поговорка: «Blowing out someone else's candle doesn't make yours shine any brighter» («Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче» — перев. с англ.)», — приводит Sport24 слова Салиховой.

5 апреля Федуну исполнилось 67 лет. Он являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-zarema-salikhova-otvetila-poslovitsey-na-to-chto-spartak-ne-pozdravil-feduna-s-dnem-rozhdeniya-v-sotssetyakh
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
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