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Салихова: «Тедеско и Ваноли успешно работают в Европе, а критиковавшие их эксперты сидят на диванах»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, чем ей запомнился экс-главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

«Ваноли мне запомнился четким и строгим тренером, который хотел сделать лучше не только команду, но и клуб. Для него было очень важно, чтобы каждый игрок, особенно молодой, прогрессировал. Также были высокие требования к организации всех рабочих процессов в клубе. Я постоянно задавала ему вопросы, как те или иные процессы выстраивались в «Интере» и «Челси», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По ее словам, Ваноли был в постоянной коммуникации со спортивным директором клуба, который решал все вопросы спортивного департамента.

«Также делал Тедеско, и это принесло «серебро», то есть схема вполне рабочая. Может кому-то и не нравится футбол Тедеско и Ваноли, но они успешно работают в Европе, а критиковавшие их некоторые ветераны, эксперты и блогеры сидят на тех же диванах в тех же студиях. Единственное за что они борются — это эфир-часы в разных ТВ и YouTube-программах, оставаясь много лет без работы в футболе», — добавила Зарема.

Ранее «Венеция» под руководством Ваноли обеспечила себе место в серии А. В сезоне-2023/24 его команда заняла третье место в турнирной таблице серии В, набрав 70 очков в 38 матчах.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Паоло Ваноли
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