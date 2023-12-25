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Сегодня, 19:15

Салихова поделилась мнением о турнирном положении «Зенита» и «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о турнирном положении «Зенита» и «Сочи» в чемпионате России по футболу.

««Зенит» так хвастался трансфером Бакаева, заставил его поцеловать «стрелку» — вот это карма. И трансфер Марио тоже явно не в плюс. «Сочи» не люблю еще со времен «колизея». Владельцы питерского «Динамо» уже вылетали ранее с «Динамо» московским. Думаю, никто по ним скучать не будет. Болельщики практически всех клубов болеют вместе против «Зенита». Может, это и есть их предназначение — объединить всех против себя», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

После 18 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на 16-м месте (11 очков). Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-zenit-tak-khvastalsya-transferom-bakaeva-zastavil-ego-pocelovat-strelku-vot-eto-karma-318774/
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Зарема Салихова
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