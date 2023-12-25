Салихова поделилась мнением о влиянии западных санкций на российский футбол

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о влиянии западных санкций на российский футбол.

«Эффект санкций в первую очередь сказался на «Ростове» и «Рубине» — клубах, которые умели находить таланты за относительно скромные деньги и хорошо продавать их. Таким клубам реально сломали хребет. Плюс транспортные неудобства. Это объективные причины. У ЦСКА недостаток игроков даже на стартовый состав, зато хорошие продажи на внутреннем рынке. У них было серебро и Кубок, так что спокойно можно взять тайм-аут на перестроение. «Спартак» обрел безлимитный бюджет на трансферы и длинную скамейку, соответственно. Что у них не так, почему при таком составе и многочисленных спотыканиях конкурентов они не заканчивают сезон даже вторыми, должны ответить Эшуорт и генеральный директор. Не помню, чтобы за последние пять лет конкуренты «Спартака» одновременно и так часто теряли очки, но все они выше в таблице, а «Спартак» не додавливал «Урал» или «Факел» в нужный момент», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.