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Сегодня, 19:57

Салихова поделилась мнением о влиянии западных санкций на российский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о влиянии западных санкций на российский футбол.

«Эффект санкций в первую очередь сказался на «Ростове» и «Рубине» — клубах, которые умели находить таланты за относительно скромные деньги и хорошо продавать их. Таким клубам реально сломали хребет. Плюс транспортные неудобства. Это объективные причины. У ЦСКА недостаток игроков даже на стартовый состав, зато хорошие продажи на внутреннем рынке. У них было серебро и Кубок, так что спокойно можно взять тайм-аут на перестроение. «Спартак» обрел безлимитный бюджет на трансферы и длинную скамейку, соответственно. Что у них не так, почему при таком составе и многочисленных спотыканиях конкурентов они не заканчивают сезон даже вторыми, должны ответить Эшуорт и генеральный директор. Не помню, чтобы за последние пять лет конкуренты «Спартака» одновременно и так часто теряли очки, но все они выше в таблице, а «Спартак» не додавливал «Урал» или «Факел» в нужный момент», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-sankcii-slomali-khrebet-rostovu-i-rubinu-spartak-zhe-obryol-bezlimitnyi-byudzhet-na-transfery-318760/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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