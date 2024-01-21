Зарема: «Амаралу было бы честнее сказать, что за игроков будут переплачивать»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который заявил, что постарается убедить перспективных игроков приехать в Россию из-за интереса к проекту.

«Посыл о том, что футболисты поедут в «Спартак» играть за проект — это полная оторванность от реалий. В «Бенфику», в «Лейпциг» едут играть за проект. В Россию — только за деньги, а сейчас — за очень большие, чтобы окупилось подавление мечты о еврокубках. Было б гораздо честнее, если бы Амарал сказал, что времена в российском футболе тяжелые, но у Лукойла есть средства, будем переплачивать в 3-4 раза, но привезем качественных игроков, мастерства которых достаточно, чтобы брать здесь трофеи и радовать болельщиков, а в Европе их удел — 15-е места и зарплата 250 000 — 300 000 евро», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.