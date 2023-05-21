Салихова предложила сделать мерч с жестом Соболева и показывать его перед всеми матчами против «Зенита»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала удаление форварда красно-белых Александра Соболева за неприличный жест в матче против ЦСКА (2:1).

«Жест Соболева? Я не осуждаю за это, а вот красную за такой жест — зря. Желтой было бы достаточно — это дерби, эмоции. Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами против «Зенита», как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

В следующем туре армейцы сыграют с «Краснодаром» (27 мая), а красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).