Зарема — об Абаскале: «Видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер мучается от судейства»

Зарема Салихова, Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на отказ Гильермо Абаскаля общаться с журналистами после матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1).

«Я видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги. Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По ходу первого тайма этого матча был удален полузащитник «Спартака» Даниил Денисов.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.