Салихова прокомментировала переход Николсона на правах аренды в «Клермон»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход нападающего Шамара Николсона на правах аренды в «Клермон».

«У Шамара нет контакта с тренером. При Ваноли он выглядел хорошо, забивал важные голы. При Абаскале он только классно втащил Родригао! Николсону повезло — он уезжает в сильный чемпионат, в небольшой клуб с хорошими болельщиками и грамотным тренером. Это отличный шанс перезапустить карьеру. Футбол всех расставит на свои места», — приводит слова Салиховой Sport24.

Соглашение игрока с «Клермонтом» рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

26-летний ямаец выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел за красно-белых 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.