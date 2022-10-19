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Сегодня, 11:33

Зарема Салихова — о Федотове: «Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок»

Салихова прокомментировала поведение Федотова после московского дерби
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

— В своем интервью Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после игры.

— Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!»

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА против «Спартака» (2:2) Федотов нелестно высказался о поведении Абаскаля во время матча: «Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я его не понял». Позже российский специалист заявил в интервью «СЭ», что сказал эти слова не об Абаскале.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Химками» 23 октября.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Владимир Федотов: «После игры мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова
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