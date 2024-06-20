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Сегодня, 13:34

Зарема — об Амарале: «Главное, чтобы в конце сезона самурай не сделал харакири»

Виктория Кравченко
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о словах спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала о целях клуба в новом сезоне.

«Слова спортивного директора Амарала о целях в клубе напоминают известную поговорку «у самурая нет цели, есть только путь». Подобное есть в другом российском футбольном клубе, «Краснодаре». У них тоже все не ради титулов, а ради самого процесса. Главное, чтобы самурай Амарал в конце сезона не сделал харакири», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Ранее Амарал заявил, что «Спартак» не обещает завоевание титулов в следующем сезоне. По итогам розыгрыша-2023/24 клуб занял 5-е место.

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-ob-amarale-i-celyakh-spartaka-glavnoe-chtoby-v-konce-sezona-samurai-ne-sdelal-kharakiri-374605/
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Томаш Амарал
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