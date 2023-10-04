Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:48

Салихова: «Отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможную отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Смена тренера — большая ответственность. Кто возьмет ее сейчас? Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.

Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто все замкнуто на одной фигуре тренера.

Результат на поле — это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного. Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании — дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?

Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов (Мевля и Бальде) нового менеджмента. Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить. И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков. Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла». К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи — этого мало. В футболе действительно надо разбираться», — цитирует Sport24 Салихову.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583708-zarema-o-rabote-abaskalya-v-spartake-vskruzhili-moloduyu-ryzhuyu-golovu-gospoda-iz-lukoyla
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
2
0
Читайте также
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Глава МО ФРГ Писториус отреагировал на предложение договориться с Россией
В Белом доме отвели на контрнаступление Украины еще шесть-восемь недель
Тарифы московского транспорта изменятся с 15 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Абаскаль висит на волоске от увольнения, впереди два финала»

Масалитин: «На сегодняшний день лидерство «Краснодара» закономерно»