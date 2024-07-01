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Сегодня, 14:54

Салихова — об общении руководства «Спартака» со священниками: «При такой трансферной политике команде поможет только Бог»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «СЭ» встречу руководства красно-белых со священниками. 

«Удивительные нынче руководители в «Спартаке». Как примазаться к чему-то хорошему, они тут как тут. При этом Федуна с днем рождения не поздравили, никакие анонсы о вводе храма в эксплуатацию не давали. Его фото на своих ресурсах не публиковали, команду на открытие не водили. А сейчас вдруг решили вспомнить этот проект Леонида Арнольдовича.

Храм, правда, потрясающий. Его должны посетить не только болельщики «Спартака» и жители Москвы, но и гости столицы. Похоже, при такой трансферной политике красно-белым может помочь только Бог», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что руководство «Спартака» провело встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. На разговор отправились гендиректор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии имени Федора Черенкова Сергей Родионов.

На встрече присутствовал Александр Кузнецов - настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине, который находится недалеко от стадиона «Спартака». 

Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Олег Малышев
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