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Сегодня, 19:00

Салихова раскритиковала руководство «Спартака» за приобретение Угальде

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, посмеялась над результативностью нападающего красно-белых Манфреда Угальде

21-летний костариканец перешел из «Твенте» за 13 миллионов евро, но за 11 матчей в РПЛ пока не забил ни одного гола.
«Пусть Малышев скажет, кто принял решение не продлевать Джикию. Сам же он ни одно решение в клубе принять не уполномочен. В свою очередь, Амаралу желаю набрать таких же результативных игроков, как Угальде, на каждую позицию», — сказала Салихова Sport24.

При этом, бывший полузащитник «Спартака» Андрей Ещенко ранее не стал критиковать Угальже за неудачное выступление в РПЛ.

Источник: Sport24
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
6
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