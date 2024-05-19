Салихова раскритиковала руководство «Спартака» за приобретение Угальде

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, посмеялась над результативностью нападающего красно-белых Манфреда Угальде

21-летний костариканец перешел из «Твенте» за 13 миллионов евро, но за 11 матчей в РПЛ пока не забил ни одного гола.

«Пусть Малышев скажет, кто принял решение не продлевать Джикию. Сам же он ни одно решение в клубе принять не уполномочен. В свою очередь, Амаралу желаю набрать таких же результативных игроков, как Угальде, на каждую позицию», — сказала Салихова Sport24.

При этом, бывший полузащитник «Спартака» Андрей Ещенко ранее не стал критиковать Угальже за неудачное выступление в РПЛ.