Салихова — о внимании своей семьи к «Спартаку»: «Смотрим без попкорна!»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, следит ли она вместе с семьей за выступлением красно-белых.

Федун покинул московский клуб в 2022 году. Он управлял им 18 лет.

«Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боится, лучше оставаться консультантами», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

Также она подвела итоги уходящего года для «Спартака».

«Если проанализировать, то все вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле», — добавила Салихова.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.