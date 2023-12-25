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Сегодня, 12:22

Салихова — о внимании своей семьи к «Спартаку»: «Смотрим без попкорна!»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, следит ли она вместе с семьей за выступлением красно-белых.

Федун покинул московский клуб в 2022 году. Он управлял им 18 лет.

«Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались и не отмалчивались. Тем, кто боится, лучше оставаться консультантами», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

Также она подвела итоги уходящего года для «Спартака».

«Если проанализировать, то все вполне логично. Прежняя инерция прекратилась. Новые механизмы в деле», — добавила Салихова.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/smotrim-bez-popkorna-salikhova-rasskazala-o-vnimanii-svoei-semi-k-spartaku-posle-ukhoda-iz-kluba-318677/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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