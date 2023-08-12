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Сегодня, 16:19

Салихова считает, что Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев могли бы заиграть в Европе

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один. Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой.

12 августа «СЭ» стало известно, что «Реал Сосьедад» обсуждает с Захаряном детали личного контракта. Ранее сообщалось, что баскский клуб предлагал «Динамо» 12 миллионов плюс бонусы за 20-летнего футболиста.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarema-salihova-sobolev-litvinov-tyukavin-i-pinyaev-mogli-by-zaigrat-v-evrope/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Зарема Салихова
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