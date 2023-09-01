Салихова считает «Краснодар» самым удобным соперником «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о предстоящем матче 7-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

Команды сыграют в Краснодаре 2 сентября. Начало — в 20.00 мск.

«Краснодар» — самый удобный соперник. Их манера наиболее приятна для «Спартака», об этом говорит статистика личных встреч. «Краснодар» оставляет много пространства, а свободные зоны — это хлеб для игроков атаки. Уверена, «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле. Важно скорее забить первый гол», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Краснодар» лидирует с 14 очками.