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Салихова: «Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей»

Мария Гусева
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о матче 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (1:1).

«Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать, — цитирует Metaratings.ru Салихову. — У Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться».

Также Салихова отреагировала на слова гендиректора «Факела» Романа Асхабадзе о голкипере Илье Свинове. Асхабадзе заявил, что «Свинов был, есть и будет де-факто игроком «Факела». А «Спартак» купил его для галочки».

«Свинов — это талантливый вратарь, был куплен «Спартаком», потому что спортивный блок клуба в лице Луки Каттани и Артема Реброва изучил его профессиональные качества и определил вратарем с перспективой роста. А вот сам Асхабадзе находился в «Спартаке» для галочки, равно как и его трансферы Лукаса Барриоса и Патрика Эберта. Поэтому неудивительно, что им не удалось взять ни одного трофея», — добавила Салихова.

Источник: Metaratings.ru
Илья Свинов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Зарема Салихова
Роман Асхабадзе
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