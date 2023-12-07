Салихова высказалась о наказании, которое КДК РФС вынес Карпину

Зарема Салихова высказалась о наказании, которое Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

7 декабря КДК РФС дисквалифицировал Карпина на два матча, один из которых — условно.

Матч ЦСКА — «Ростов» в рамках 17-го тура РПЛ (2:0) был под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».