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Сегодня, 14:30

Салихова высказалась о наказании, которое КДК РФС вынес Карпину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова высказалась о наказании, которое Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

7 декабря КДК РФС дисквалифицировал Карпина на два матча, один из которых — условно.

Матч ЦСКА — «Ростов» в рамках 17-го тура РПЛ (2:0) был под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-emeri-vynes-manchester-siti-a-karpina-vynes-kdk-ne-vse-trenerishki-odinakovo-effektivny-312856/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Зарема Салихова
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