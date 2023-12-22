Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

22 декабря, 23:49

Салихова высказалась о назначении Амарала новым спортивным директором «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о назначении португальского экс-скаута «Бенфики» Томаша Амарала новым спортивным директором московского клуба.

«Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор. Так бывает, ожидания — Луис Кампуш, реальность — другая. Эшуорт долго входил в «Спартак», скрупулезно и дотошно изучал дела с 2021 года, стоял с краю, когда делали трансферы Бальде и Мевли, чтобы не замараться. Потом помпезно вошел в клуб: достойно хранил молчание, и, видимо, полгода будет передавать еще не начатые дела новому спортивному директору», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-ob-amarale-dumala-u-spartaka-novyi-fizioterapevt-okazalos-sportdirektor-317921/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Томаш Амарал
4
Обсудить
Читайте также
Украина требует отменить матч России и Сербии
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Немецкий журналист отметил отсутствие у ВСУ шансов на новые попытки наступления
Косачев назвал последствия конфискации замороженных активов РФ
The Hill узнала об угрозе Европе со стороны Украины
Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Сан-Паулу» отказался от Ренана из-за требований «Зенита»