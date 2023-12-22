Салихова высказалась о назначении Амарала новым спортивным директором «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о назначении португальского экс-скаута «Бенфики» Томаша Амарала новым спортивным директором московского клуба.

«Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор. Так бывает, ожидания — Луис Кампуш, реальность — другая. Эшуорт долго входил в «Спартак», скрупулезно и дотошно изучал дела с 2021 года, стоял с краю, когда делали трансферы Бальде и Мевли, чтобы не замараться. Потом помпезно вошел в клуб: достойно хранил молчание, и, видимо, полгода будет передавать еще не начатые дела новому спортивному директору», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).