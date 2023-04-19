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Салихова: «Кубок потерял самый смак в новом формате, а теперь реформаторы хотят изменить и систему проведения РПЛ»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала заявление главы РПЛ Александра Алаева о возможной смене формата чемпионата России по футболу.

«Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Теперь мы слышим от тех же реформаторов, что они хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы — зачем? Лезут в какие-то дебри! Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов. Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Ранее Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Глава РПЛ отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-kubok-rossii-poteryal-samyi-smak-v-novom-formate-a-te-zhe-reformatory-khotyat-izmenit-i-sistemu-provedeniya-rpl-244474/
Футбол
Кубок России
РПЛ
Зарема Салихова
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