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Сегодня, 15:45

Салихова: «Не вижу логики в этих сумбурных покупках «Спартака»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не понимает логики в трансферной политике красно-белых.

«Не вижу логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, нужно привезти хоть кого, а там будет видно. Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив десятки миллионов евро. Если к ним добавится еще несколько новичков в несыгранный состав, не прошедший вместе сборы, то ничего, кроме бесконечных ротаций футболистов, отсутствия у самих игроков понимания, кто будет в основе, и критериев попадания в нее, новый менеджмент не несет. Значит, хаос будет набирать обороты. Плюс, многонациональность в составе никогда не работала на пользу команде. Во всем нужен баланс», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В сезоне-2023/24 в «Спартак» пришли Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук, Срджан Бабич и Манфред Угальде. В летнее трансферное окно красно-белые подписали контракт с 32-летним бразильцем Виллианом Жозе.

«Спартак» в чемпионате России-2023/24 занял пятое место, набрав 50 очков. Победителем турнира стал «Зенит», второе место — у «Краснодара», третье — у «Динамо».

Источник: Metaratings.ru
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Тео Бонгонда
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