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Сегодня, 15:25

Салихова заявила, что поле в Воронеже больше подходит для матчей в Медиалиге

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Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила состояние поля на стадионе в Воронеже, где проходит матч 13-го тура чемпионата РПЛ «Факел» — «Спартак».

Перед началом встречи на Центральном стадионе профсоюзов возникли проблемы из-за большого количества воды на газоне, которую сотрудники стадиона убирали лопатами.

«Это вопрос к тем, кто выступает за расширение лиги. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом. Что мешает стадионы привести в надлежащее состояние? Лень и безалаберность. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Спартак
Источник: https://metaratings.ru/news/zalikhova-pole-v-voronezhe-podkhodit-tolko-dlya-medialigi-gde-nuzhno-bolshe-tresha-299717/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Зарема Салихова
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