Салихова — об оскорбительном жесте Медведева в адрес «Спартака»: «После ухода Дзюбы он стал главным по инфомемам»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала фрагмент видео, который появился в соцсетях «Зенита».

В ролике глава правления клуба Александр Медведев во время диалога с полузащитником питерцев Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». После того как на видео обратили внимание СМИ, оно было удалено.

«После ухода Дзюбы Медведев стал главным по инфомемам. Наверняка перед подписанием бразильцев рассылают им подобные видосики для ознакомления с чемпионатом. Посмотрим, станет ли этой дополнительной мотивацией для «Спартака», чтобы победить», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Спартак» в первом туре после зимнего перерыва в РПЛ. Матч пройдет 1, 2 или 3 марта. Точная дата станет известна позднее.