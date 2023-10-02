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Сегодня, 10:28

Зарема: «Когда я предлагала «Спартаку» в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках»

Виктория Кравченко
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что рассматривала кандидатуру Владимира Ивича для московского клуба в 2021 году.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с самарской командой согласился с тем, что игра с «Крыльями» была худшей за все время его работы в московском клубе.

Гильермо Абаскаль. «По счету это худший матч «Спартака», но по игре — моменты были». Абаскаль — после 0:4 от «Крыльев»

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Матч состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене».

46-летний Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. В нынешнем сезоне под руководством серба команда лидирует в чемпионате России с 24 очками.

&laquo;Крылья Советов&raquo; крупно обыграли &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;10-м туре. «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!
Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-kogda-ya-predlagala-spartaku-v-2021-godu-de-dzerbi-ivich-byl-v-moikh-spiskakh-290539/
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Зарема Салихова
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