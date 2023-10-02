Зарема: «Когда я предлагала «Спартаку» в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что рассматривала кандидатуру Владимира Ивича для московского клуба в 2021 году.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча с самарской командой согласился с тем, что игра с «Крыльями» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Матч состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене».

46-летний Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. В нынешнем сезоне под руководством серба команда лидирует в чемпионате России с 24 очками.