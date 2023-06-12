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Сегодня, 13:55

Салихова заявила, что «Ростову» дарились всевозможные пенальти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна подвела итоги сезона-2022/23 российского чемпионата, высказавшись по поводу результатов «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

«За их переезды и неудобства в качестве компенсации «Ростову» дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Ростов» по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял четвертое место в таблице. Клуб набрал 53 очка. Обладателем золотых наград по итогам сезона стал петербургский «Зенит».

В рамках 30-го тура ростовская команда уступила ЦСКА со счетом 1:4 в матче за серебряные награды. Из-за этого поражения клуб также уступил «Спартаку» третью строчку в таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-rostovu-darilis-vsevozmozhnye-penalti-no-karpin-est-karpin-vesna-tradicionno-provalena-258148/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Зарема Салихова
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