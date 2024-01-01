Салихова заявила, что ждет возвращения Руя Витории после прихода Амарала в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что ждет возвращения Руя Витории с приходом нового спортивного директора Томаша Амарала.

«Жду [прихода] Руя Витории! Пусть заходит с козырей», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Витория возглавлял красно-белых с мая по декабрь 2021 года.

Ранее Салихова поделилась мнением о работе Пола Эшуорта в «Спартаке».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду с июня 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.