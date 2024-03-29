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29 марта, 17:56

Салтыков: «Коваленко должен справиться с давлением в «Зените», я верю в него»

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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал игру Александра Коваленко за «Зенит».

«Он молодой футболист, которому нужно играть. Классно себя проявил в «Крыльях» и решил попробовать перейти в клуб, где есть сумасшедшая конкуренция. Но я слежу за ним, общаюсь. Он всегда с улыбкой, так что в психологическом плане у него все нормально. Думаю, он должен справиться с давлением. Он очень много работает, поэтому я верю в него», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года. Сумма его трансфера из «Сочи» составила 2 миллиона евро.

За петербургский клуб 20-летний хавбек отыграл 11 матчей, в общей сложности проведя на поле 291 минуту.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
Никита Салтыков
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