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29 марта, 15:00

Салтыков отреагировал на слова Аршавина о приглашении в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал слова заместителя генерального директора «Зенита» Андрея Аршавина о приглашении в команду.

«Если честно, ничего об этом не знаю. Не думаю, что Аршавин прямо звал меня в команду. Может быть, он просто увидел мою игру и решил прощупать почву. Может, вообще хотел позвать на просмотр. В любом случае всегда приятно, когда легенда российского футбола замечает твои труды. Значит, все не просто так», — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Салтыков провел 24 матча за «Крылья Советов», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. В зимнее трансферное окно футболист перешел в «Локомотив», но на правах аренды продолжил выступать за самарский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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