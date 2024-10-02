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Сегодня, 16:20

Салтыков рассказал, что чувствует доверие со стороны Галактионова

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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков высказался о победе над «Оренбургом» и своих перспективах в команде.

«Почему «Оренбург» внизу таблицы? Сложно сказать, у них неплохая команда. Но мы не реализовали несколько своих моментов. Галактионов? Я ощущаю доверие тренерского штаба по тому, как они общаются со мной. Но что именно говорят, секрет. Жду своего шанса», — цитирует Салтыкова Евро-Футбол.Ру.

20-летний Салтыков выступает за железнодорожников с минуцвшего лета. В текущем сезоне на его счету 6 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков

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