Салуквадзе: «Рахимов — хороший тренер. Надеюсь, в предстоящих матчах у «Рубина» будет хороший результат»

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе высказался о текущих результатах казанской команды в РПЛ.

«Конечно, результат плохой, но это только начало сезона. Нужно время, команда только вышла в премьер-лигу и должна адаптироваться. Рашид Рахимов — хороший тренер, и я очень хочу и желаю «Рубину» только побед. Надеюсь, что в двух предстоящих матчах у «Рубина» будет хороший результат», — цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.

Также он поделился мнением о том, будет ли интересно бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову в «Рубине».

«Мне сложно сказать, но, если его пригласили, наверное, будет. Черчесов — хороший тренер, но я с ним не работал», — добавил Салуквадзе.

Ранее появилась информация о том, что «Рубин» ведет переговоры с Черчесовым. Однако тренер в интервью «СЭ» опроверг контакты с «Ахматом» и казанской командой по поводу возможного трудоустройства.

По итогам четырех туров «Рубин» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 2 очка.