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Сегодня, 11:15

Боккетти: «В последнее время друзья присылали драку «Зенита» и «Спартака». Пришлось всех успокаивать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» рассказал историю, связанную с Россией.

— Вы уехали из России три года назад. Есть ли история, о которой чаще всего вспоминаете в Италии?

— В последнее время многие друзья присылали мне в соцсетях драку футболистов «Зенита» и «Спартака». Говорили: «Что там случилось?!» Объяснял им, что это было давно, сейчас все нормально. Похоже, кто-то снова выложил видео — и оно завирусилось. Пришлось всех успокаивать, ха-ха! Конечно, это смешно. Но было некрасиво. Это не футбол.

Или другой эпизод. Год назад я приехал в Москву и посетил матч «Спартака» с «Оренбургом», чтобы нанести первый символический удар по мячу. Весь стадион в тот момент аплодировал, это показали в трансляции. Мои друзья были шокированы — писали: «Ого, сколько людей пришло ради тебя! Вау!»

Ха-ха! Все думали, что это мой прощальный матч.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

Сальваторе Боккетти
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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