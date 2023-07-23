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Сегодня, 20:25

Боккетти: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти надеется, что красно-белые станут чемпионами в сезоне-2023/24.

Сегодня, 23 июля, экс-футболист «Спартака» присутствовал на матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Матч сегодня супер! Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом. Очень рад вернуться в Россию», — заявил Боккетти.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года.

В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста. После этого он начал работать тренером, последним клубом Боккетти была «Верона».

Сальваторе Боккетти
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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