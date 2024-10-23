Самарская область окажет «Акрону» содействие в развитии инфраструктуры

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о взаимодействии с руководством тольяттинского «Акрона» в развитии клубной инфраструктуры.

«Акрон» — частный клуб, но в формате инфраструктуры правительство региона будет оказывать ему содействие. Мы обсуждаем с руководителем клуба планы, но пока о них рано говорить, они еще в проработке», — приводит слова Федорищева «РБ Спорт».

«Акрон» летом 2024 года впервые в своей истории вышел в РПЛ. Домашние матчи команда проводит в Самаре, поскольку стадионы в Тольятти и Жигулевске, где «Акрон» играл в прошлом сезоне в ФНЛ, не соответствуют регламенту РПЛ.