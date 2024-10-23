Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:41

Самарская область окажет «Акрону» содействие в развитии инфраструктуры

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о взаимодействии с руководством тольяттинского «Акрона» в развитии клубной инфраструктуры.

«Акрон» — частный клуб, но в формате инфраструктуры правительство региона будет оказывать ему содействие. Мы обсуждаем с руководителем клуба планы, но пока о них рано говорить, они еще в проработке», — приводит слова Федорищева «РБ Спорт».

«Акрон» летом 2024 года впервые в своей истории вышел в РПЛ. Домашние матчи команда проводит в Самаре, поскольку стадионы в Тольятти и Жигулевске, где «Акрон» играл в прошлом сезоне в ФНЛ, не соответствуют регламенту РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Акрон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером
В «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков разрушенного спутника Intelsat-33e
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Мэр Моршанска объяснил причину своего увольнения после слов о погибшем на СВО
Сегодня
Вчера
Неделя