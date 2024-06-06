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Самедов дал совет голкиперу Сафонову перед его переходом в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал скорый переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Еще одно знаковое событие трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ». Ваше напутствие ему перед очередным витком карьеры?

— Самое главное — верить в себя, — цитирует Сафонова «КП Спорт».

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/aleksandr-samedov-dal-sovet-vrataryu-safonovu-kotoryi-uezzhaet-v-pszh/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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