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Самедов о Павлюченко: «У Ромы получилась блестящая карьера в России и Европе»

Самедов отреагировал на решению Павлюченко завершить карьеру
Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение форварда Романа Павлюченко завершить карьеру. Об этом футболист сообщил вчера, 28 октября.

«Большой футболист завершил карьеру. Мы вместе играли в «Спартаке». У Ромы получилась блестящая карьера в России и в Европе», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ».

Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.
В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.

Александр Самедов
Анастасия Павлюченкова
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