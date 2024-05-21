Самедов отреагировал на штраф за оскорбление судьи: «Получил наказание и солидарен с ним»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на штраф за оскорбление судьи в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Во вторник, 21 мая, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов заявил, что Самедов оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес арбитра Кирилла Большакова.

«Я присутствовал на заседании. Как раз находился в Москве. Присутствие на заседании — удобно для всех. Мы разобрали эпизод. Было личное общение: меня выслушали, я выслушал комиссию. Я получил наказание и солидарен с ним. Все нормально», — сказал Самедов «СЭ».

На данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 29 очков.

25 мая воронежский клуб проведет домашний матч против «Ахмата».