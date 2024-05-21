Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:07

Самедов отреагировал на штраф за оскорбление судьи: «Получил наказание и солидарен с ним»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на штраф за оскорбление судьи в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Во вторник, 21 мая, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов заявил, что Самедов оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурные высказывания в адрес арбитра Кирилла Большакова.

«Я присутствовал на заседании. Как раз находился в Москве. Присутствие на заседании — удобно для всех. Мы разобрали эпизод. Было личное общение: меня выслушали, я выслушал комиссию. Я получил наказание и солидарен с ним. Все нормально», — сказал Самедов «СЭ».

На данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 29 очков.

25 мая воронежский клуб проведет домашний матч против «Ахмата».

Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Обсудить
Читайте также
Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Пацай — о совмещении Адиевым постов в «Ахмате» и сборной Казахстана: «Правильнее выбрать что-то одно»

Тарханов: «Своей работой Семак заслужил новый контракт с «Зенитом»