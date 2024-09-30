Самедов поблагодарил «Спартак» за возможность пройти стажировку в клубе

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость, что в ближайшее время пройдет стажировку в «Спартаке».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что Александр Мостовой и Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, будут стажироваться в московском клубе.

«Очень благодарен футбольному клубу «Спартак», главному тренеру и руководству команды, что дали добро на мою стажировку. Спасибо им за это», — сказал Самедов «СЭ».

40-летний Самедов на сегодняшний день занимает должность селекционера воронежского «Факела». Он известен по выступлениям за «Спартак» (2002-2005, 2017-2018), а также за московские «Локомотив», «Динамо», ФК «Москва» и самарские «Крылья Советов».