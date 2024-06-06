Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:05

Самедов рассказал, когда прекратиться гегемония «Зенита» в чемпионате России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов рассказал, когда в чемпионате России победит кто-то кроме «Зенита».

— Нынешний сезон в российском футболе, особенно его развязка получилась на загляденье. Что нас ждет в следующем сезоне? Гегемония «Зенита» завершится? Кто наиболее готов к тому, чтобы ее прервать?

— Мы уже на протяжении долгих лет обсуждаем, прекратится гегемония «Зенита» или нет. Но и перед следующим сезоном РПЛ фаворит — «Зенит». В ближайшие два года — то же самое. А круг тех команд, кто может бросить вызов Санкт-Петербургу обычен — «Динамо», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Посмотрим, кто как проведет трансферную кампанию, кто как сможет усилить состав, и тогда можно будет делать прогнозы, — цитирует Самедова «КП Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/chempion-rossii-samedov-o-gegemonii-zenita/
Александр Самедов
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Бергвейн, Вейналдум и Гравенберх включены в заявку сборной Нидерландов на Евро
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Жеребьевка Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится 10 июня
Николич в ЦСКА — официально. А как он провел годы без «Локомотива»?
Карпин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Подписание должно случиться на днях»
Агент Магкеева: «Есть предложения по игроку, мы ведем переговоры с клубами»
РПЛ приняла «Химки», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и исключила «Урал», «Балтику» и «Сочи» из членов лиги
Чернов: «Джикия — первый футболист, который так тепло встретил меня в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Самедов дал совет голкиперу Сафонову перед его переходом в «ПСЖ»

Газизов заявил, что Джикия вряд ли станет игроком махачкалинского «Динамо»