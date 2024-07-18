Самедов считает, что Смолов может стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/25: «Тряхнет стариной»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» предположил, кто может стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/25.

«Наверное, назову Кассьерру. Может быть, Кордоба и Глушенков вмешаются. Смолов, может, тряхнет стариной», — сказал Самедов «СЭ».

34-летний Смолов этим летом покинул «Динамо» на правах свободного агента и вернулся в «Краснодар», с которым подписал контракт до конца июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 форвард провел 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

(Александр Абустин)