Самедов о возможном уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита»: «С их отъездом уровень РПЛ упадет»

Сегодня, 14:00
Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о возможном уходе полузащитников Клаудиньо и Вендела из «Зенита».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вендел может продолжить карьеру в «Галатасарае», а Клаудиньо — во «Фламенго».
«Конечно, уровень нашей лиги упадет. Хорошие легионеры уходят, и уровень от этого не растет. Но что сделать, такова тенденция, это уже не первый год», — сказал Самедов «СЭ».
Контракты Вендела и Клаудиньо с «Зенитом» рассчитаны до лета 2027 года.
(Александр Абустин)