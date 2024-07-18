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Сегодня, 14:00

Самедов о возможном уходе Клаудиньо и Вендела из «Зенита»: «С их отъездом уровень РПЛ упадет»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением о возможном уходе полузащитников Клаудиньо и Вендела из «Зенита».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вендел может продолжить карьеру в «Галатасарае», а Клаудиньо — во «Фламенго».

«Конечно, уровень нашей лиги упадет. Хорошие легионеры уходят, и уровень от этого не растет. Но что сделать, такова тенденция, это уже не первый год», — сказал Самедов «СЭ».

Контракты Вендела и Клаудиньо с «Зенитом» рассчитаны до лета 2027 года.

(Александр Абустин)

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