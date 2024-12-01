Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:20

Самолет с игроками «Динамо» совершил посадку в Махачкале из-за погодных условий в Грозном

Алина Савинова
Telegram Дзен

Самолет, на котором игроки московского «Динамо» направлялись из столицы в Грозный на матч с «Ахматом», приземлился в аэропорту Махачкалы.

Капитан воздушного судна принял данное решение из-за плохих погодных условий в Грозном.

«Ближайший к Грозному аэропорт находится в городе Магас, но он также не принимал самолеты из-за погоды. Следующий ближайший аэропорт, Владикавказ, был переполнен (в связи с закрытыми аэропортами в Грозном и Магасе) и не смог принять самолет. В результате мы совершили посадку в аэропорту города Махачкалы. Команда поедет из Махачкалы в Грозный на автобусах. Дорога займет более 2,5 часов», — заявили в пресс-службе бело-голубых.

Матч «Динамо» и «Ахмата» в рамках 17-го тура РПЛ должен пройти 2 декабря. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
РПЛ, расписание и результаты 17-го тура: «Ахмат» — «Динамо» и другие матчи
«Краснодар» — «Спартак»: видео голов матча 17-го тура РПЛ
«Спартак» разгромил «Краснодар» благодаря дублю Угальде
«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Краснодар» — «Спартак»: Барко забил третий мяч красно-белых
Махачкалинское «Динамо» и «Факел» не выявили победителя в матче РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя