Самолет с игроками «Динамо» совершил посадку в Махачкале из-за погодных условий в Грозном

Самолет, на котором игроки московского «Динамо» направлялись из столицы в Грозный на матч с «Ахматом», приземлился в аэропорту Махачкалы.

Капитан воздушного судна принял данное решение из-за плохих погодных условий в Грозном.

«Ближайший к Грозному аэропорт находится в городе Магас, но он также не принимал самолеты из-за погоды. Следующий ближайший аэропорт, Владикавказ, был переполнен (в связи с закрытыми аэропортами в Грозном и Магасе) и не смог принять самолет. В результате мы совершили посадку в аэропорту города Махачкалы. Команда поедет из Махачкалы в Грозный на автобусах. Дорога займет более 2,5 часов», — заявили в пресс-службе бело-голубых.

Матч «Динамо» и «Ахмата» в рамках 17-го тура РПЛ должен пройти 2 декабря. Начало — в 19.00 по московскому времени.