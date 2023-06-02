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РПЛ

Сегодня, 18:27

Самолет «Спартака» попал в грозу над Самарой. Команда не пострадала

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Делегация московского Спартака с трудом смогла приземлиться в Самаре, куда красно-белые прибыли на матч 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Самолет, на котором летела команда, был вынужден уходить от грозы и сделал несколько кругов над Волгой, обходя грозовой фронт. В регионе в настоящее время наблюдаются сильные грозы. Очевидцы даже сообщают о торнадо.

«Все в порядке, настроение бодрое, прилетели! Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные», — сообщил «СЭ» руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

В Самарской области было объявлено штормовое предупреждение, в регионе ожидают грозу, ливень, крупный град и шквалистый ветер.

«Спартак» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов» в субботу, 3 июня. Начало игры — в 17.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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