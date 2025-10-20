Самородов объяснил, почему у «Ахмата» слабая реализация пенальти: «Это не мы не забиваем, а вратари отбивают»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал слабую реализацию пенальти у грозненской команды.

«Пенальти — это сто процентов лотерея. Это не мы не забиваем, а вратари отбивают», — цитирует футболиста «Евро-Футбол.Ру».

В матче 12-го тура против московского «Динамо» (2:2) пенальти на 38-й минуте не забил Лечи Садулаев. В 11-м туре против «Краснодара» (0:2) пенальти 45+1-й минуте не реализовал Георгий Мелкадзе.