20 октября, 13:15

Самородов объяснил, почему у «Ахмата» слабая реализация пенальти: «Это не мы не забиваем, а вратари отбивают»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал слабую реализацию пенальти у грозненской команды.

«Пенальти — это сто процентов лотерея. Это не мы не забиваем, а вратари отбивают», — цитирует футболиста «Евро-Футбол.Ру».

В матче 12-го тура против московского «Динамо» (2:2) пенальти на 38-й минуте не забил Лечи Садулаев. В 11-м туре против «Краснодара» (0:2) пенальти 45+1-й минуте не реализовал Георгий Мелкадзе.

Источник: Евро-Футбол.Ру
3

  • Gordon

    Вратари, наверное, без вашего участия умудряются это делать :)

    20.10.2025

  • Джон Сильвер

    Не мы такие, жизнь такая.(с) к/ф "Бумер"

    20.10.2025

  • spar001

    логично...

    20.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Ахмат
