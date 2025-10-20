Самородов объяснил, почему у «Ахмата» слабая реализация пенальти: «Это не мы не забиваем, а вратари отбивают»

20 октября, 13:15
Нападающий «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал слабую реализацию пенальти у грозненской команды.
«Пенальти — это сто процентов лотерея. Это не мы не забиваем, а вратари отбивают», — цитирует футболиста «Евро-Футбол.Ру».
В матче 12-го тура против московского «Динамо» (2:2) пенальти на 38-й минуте не забил Лечи Садулаев. В 11-м туре против «Краснодара» (0:2) пенальти 45+1-й минуте не реализовал Георгий Мелкадзе.
Gordon
Вратари, наверное, без вашего участия умудряются это делать :)
20.10.2025
Джон Сильвер
Не мы такие, жизнь такая.(с) к/ф "Бумер"
20.10.2025
spar001
логично...
20.10.2025