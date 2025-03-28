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28 марта, 23:58

Самошников — о поражении от «Крыльев»: «Бывают такие черные дни, когда у соперника получается все, а у тебя — ничего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Илья Самошников подвел итоги выездного матча против «Крыльев Советов» (1:5) в 22-м туре РПЛ.

Победу самарцам принесли дубль Ивана Сергеева, а также голы Доминика Ороза, Ивана Олейникова и Гленна Бейла. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Бейла.

«Бывают такие черные дни, когда у соперника получается все, а у тебя — ничего. Одно знаю точно — эта неудача нас не сломит, а сделает только злее и сильнее. Нашим болельщикам — спасибо за поддержку, будем делать все возможное, чтобы вас больше так не огорчать», — приводит слова Самошникова пресс-служба железнодорожников.

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.

«Локомотив» пережил в Самаре форменное унижение. Вера в Осинькина вдохновила «Крылья Советов» на матч-шедевр

Источник: ФК «Локомотив»
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Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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