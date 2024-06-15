Самошников прокомментировал ситуацию с агентом Моисеевым

Защитник «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал ситуацию с агентом Евгением Моисеевым.

— У меня был договор, заключенный с агентом Моисеевым в 2021 году на 2 года. В марте 2023-го срок соглашения истек. Я не стал продолжать с ним сотрудничество, в апреле заключил договор с другим посредником, после чего подписал контракт с «Локомотивом». Затем выяснилось, что в Комиссии по работе с посредниками зарегистрирован новый договор с моим старым агентом еще на 2 года, датиированный 2023 годом. Все данные вписаны ручкой. Я никаких новых договоров с Моисеевым не подписывал. Возможно, у него остались какие-то заполненные формы с моей подписью, куда он просто вписал новые данные, — цитирует Самошникова «РБ Спорт».

Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил его жалобу и оштрафовал Самошникова за нарушение условий агентского договора.