Самошников прокомментировал ситуацию с агентом Моисеевым

Сегодня, 09:42
Защитник «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал ситуацию с агентом Евгением Моисеевым.
— У меня был договор, заключенный с агентом Моисеевым в 2021 году на 2 года. В марте 2023-го срок соглашения истек. Я не стал продолжать с ним сотрудничество, в апреле заключил договор с другим посредником, после чего подписал контракт с «Локомотивом». Затем выяснилось, что в Комиссии по работе с посредниками зарегистрирован новый договор с моим старым агентом еще на 2 года, датиированный 2023 годом. Все данные вписаны ручкой. Я никаких новых договоров с Моисеевым не подписывал. Возможно, у него остались какие-то заполненные формы с моей подписью, куда он просто вписал новые данные, — цитирует Самошникова «РБ Спорт».
Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил его жалобу и оштрафовал Самошникова за нарушение условий агентского договора.
26-летний Самошников перешел из «Рубина» в «Локомотив» в июле прошлого года. На его счету 35 матчей в минувшем сезоне, 1 гол и 2 результативные передачи.