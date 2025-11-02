Видео
2 ноября, 18:47

Самошников пропустит матч «Краснодар» — «Спартак» из-за болезни

Дмитрий Барулев
Корреспондент

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что в матче с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ не примут участие защитники Александер Джику и Илья Самошников.

«Джику продолжает восстановление после полученной травмы голеностопа в игре с «Динамо» (Махачкала). Самошников заболел», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

«Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

5

  • olc

    Самошников в Спартаке, как и Кокорин - все лечится.

    03.11.2025

  • hovawart645

    А на хрена? Он что, играть разве шёл? Играл он у нас в Локо, игрок старта, а у вас бабки.

    02.11.2025

  • Jean4

    А когда он не болел то? Сыграл два матча и поселился в лазарете.

    02.11.2025

  • Artorixus

    Ну да, Самоха заболел, видимо от страха ЖКТ подвёл.

    02.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    А Самошников в принципе собирается играть за Спартак?

    02.11.2025

