Самошников пропустит матч «Краснодар» — «Спартак» из-за болезни

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что в матче с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ не примут участие защитники Александер Джику и Илья Самошников.

«Джику продолжает восстановление после полученной травмы голеностопа в игре с «Динамо» (Махачкала). Самошников заболел», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.