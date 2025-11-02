2 ноября, 18:47
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что в матче с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ не примут участие защитники Александер Джику и Илья Самошников.
«Джику продолжает восстановление после полученной травмы голеностопа в игре с «Динамо» (Махачкала). Самошников заболел», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.
olc
Самошников в Спартаке, как и Кокорин - все лечится.
03.11.2025
hovawart645
А на хрена? Он что, играть разве шёл? Играл он у нас в Локо, игрок старта, а у вас бабки.
02.11.2025
Jean4
А когда он не болел то? Сыграл два матча и поселился в лазарете.
02.11.2025
Artorixus
Ну да, Самоха заболел, видимо от страха ЖКТ подвёл.
02.11.2025
Сергей Кузнецов
А Самошников в принципе собирается играть за Спартак?
02.11.2025